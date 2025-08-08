Ни муки, ни масла: эти оладьи можно есть килограммами — не поправитесь!

Эти оладьи — спасение для тех, кто хочет есть вкусно и при этом худеть. Они получаются нежными внутри, с хрустящей корочкой снаружи и совсем без масла. Вкус кабачка дополняется чесноком, сыром и легким ореховым акцентом кунжута. А главное — всего 65 ккал на 100 г.

Натрите один кабачок (примерно 300 г) на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте одно яйцо, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 30 г тертого сыра, один измельченный зубчик чеснока, щепотку соли и перца. Всё хорошо перемешайте. Сформируйте оладьи, обваляйте в кунжуте и обжаривайте на антипригарной сковороде без масла под крышкой по 3 минуты с каждой стороны.

Они отлично подойдут для легкого завтрака или полезного перекуса — получаются сытными, ароматными и очень аппетитными.

