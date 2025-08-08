Нежный шашлык из свинины на кефире: рецепт без заморочек на 2 кг мяса

По этому рецепту без заморочек у вас получится нежный шашлык из свинины. С маринадом на кефире сочные кусочки мяса с дымной корочкой и тающей во рту текстурой гарантированы!

Для маринада возьмите 1 стакан кефира, 2 ст. л. горчицы, 1 измельченную луковицу, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Способ приготовления: 2 кг свиной шеи (или окорока) нарежьте на кубики 4-5 см, залейте маринадом и оставьте на 4–6 часов в холодильнике. Жарьте на углях, постоянно переворачивая, 15–20 минут до золотистой корочки.

Готовый шашлык подавайте с лепешками, зеленью и соусом — мясо буквально тает во рту, сохраняя сочность и дымный аромат. Идеально промаринованная свинина получается ароматной, с легкой пикантностью и сладковатыми нотками.

