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20 июля 2025 в 17:32

От этой томленой грудинки с томатно-горчичным соусом можно язык проглотить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томленая свиная грудинка в томатно-горчичном соусе получается невероятно нежной, с насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Мясо буквально тает во рту, а соус придает ему пикантную кисло-сладкую нотку с легкой остринкой. От этого блюда можно язык проглотить.

Рецепт: нарежьте 1 кг свиной грудинки порционными кусками, обжарьте до румяной корочки. В отдельной емкости смешайте 200 мл томатного сока, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Переложите мясо в толстостенную посуду, залейте соусом и тушите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа, пока грудинка не станет мягкой.

Подавайте с картофельным пюре или овощами, полив оставшимся соусом, — это блюдо покорит вас своей сочностью и глубиной вкуса!

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грудинка
свинина
рецепты
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
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