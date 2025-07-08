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08 июля 2025 в 15:45

И курица, и гарнир — все в одной сковороде: быстрее ужина вы не готовили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт порадует вас сочным мясом и ароматными овощами, которые готовятся одновременно. Быстрее ужина вы не готовили! Тут вам и курица, и гарнир — и все это готовится в одной сковороде.

Нарежьте 400 г куриного филе кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с 2 ст. л. растительного масла до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанную морковь, 1 луковицу и 1 болгарский перец, обжаривайте 5 минут. Всыпьте 200 г риса или гречки, залейте 400 мл кипятка, добавьте соль, перец и 1 ч. л. приправы для курицы.

Накройте крышкой и тушите 15 минут на медленном огне. В конце добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и зелень.

Блюдо получается насыщенным и гармоничным: курица остается сочной, крупа пропитывается мясным соком и ароматом овощей, а чеснок придает пикантность. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью, — это идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить вкусный и сытный ужин без лишних хлопот!

Ранее стало известно, как приготовить ежики из фарша, капусты и риса на сковороде.

курица
гарниры
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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