Нежный салат с курицей и маринованным луком: элементарный рецепт, выглядит празднично

Приготовьте восхитительный, нежный слоеный салат с курицей и пикантным маринованным луком, который станет главным блюдом на вашем столе. Он выглядит по-настоящему празднично, а готовится по элементарному рецепту.

Сначала маринуем лук — 1 крупную луковицу нарежьте полукольцами, обдайте кипятком, слейте воду и залейте смесью из 3 ст. л. уксуса 6%, 1 ч. л. сахара и щепотки соли. Оставьте на 20 минут. Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 3 отварные картофелины, 4 яйца (белки и желтки отдельно), 150 г твердого сыра и майонез. Выкладывайте слои в следующем порядке: размятая вилкой картошка, майонезная сетка; маринованный лук; измельченная курица, майонез; натертые желтки; натертый сыр, майонез; и завершающий слой — натертые белки. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус получается невероятно сбалансированным: нежная курица и картошка, пикантный хрустящий лук, сливочный сыр и воздушные желтки создают потрясающую гармонию текстур и вкусов, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Этот салат гарантированно станет хитом любого праздника!

