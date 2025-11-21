Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 06:46

Нежный салат с курицей и маринованным луком: элементарный рецепт, выглядит празднично

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте восхитительный, нежный слоеный салат с курицей и пикантным маринованным луком, который станет главным блюдом на вашем столе. Он выглядит по-настоящему празднично, а готовится по элементарному рецепту.

Сначала маринуем лук — 1 крупную луковицу нарежьте полукольцами, обдайте кипятком, слейте воду и залейте смесью из 3 ст. л. уксуса 6%, 1 ч. л. сахара и щепотки соли. Оставьте на 20 минут. Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 3 отварные картофелины, 4 яйца (белки и желтки отдельно), 150 г твердого сыра и майонез. Выкладывайте слои в следующем порядке: размятая вилкой картошка, майонезная сетка; маринованный лук; измельченная курица, майонез; натертые желтки; натертый сыр, майонез; и завершающий слой — натертые белки. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус получается невероятно сбалансированным: нежная курица и картошка, пикантный хрустящий лук, сливочный сыр и воздушные желтки создают потрясающую гармонию текстур и вкусов, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Этот салат гарантированно станет хитом любого праздника!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Анастасия» с яичными блинчиками: простой рецепт к ужину или праздничному столу.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот салат со шпротами удивил гостей больше «Мимозы»! Новый хит
Семья и жизнь
Этот салат со шпротами удивил гостей больше «Мимозы»! Новый хит
Салат «Белая вуаль» — царь новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля
Общество
Салат «Белая вуаль» — царь новогоднего стола. Нежные слои вместо консервов, на вкус — небо и земля
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Семья и жизнь
Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Общество
Рецепт-находка для тех, у кого мало времени. Казан-кебаб по-узбекски: закинула все в сковороду и отдыхай
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
Семья и жизнь
Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут
салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более трех десятков БПЛА совершили налет на Россию посреди ночи
Индия перекрыла «нефтяной кран» из России
В ЮАР заинтересовались российской водкой
«Это позор»: ЕС дали совет по прекращению конфликта на Украине
«Тревожный сигнал»: стало известно, о чем может говорить головокружение
Егорян объяснила быстрый вылет из шоу «Титаны»
Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
«А где денежки?»: Небензя в ООН прокомментировал скандал на Украине
Толкование сна: почему снится тошнота и что делать дальше
Овечкин повторил уникальное достижение в НХЛ
Освобождение Купянска и полный разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 ноября
Психолог рассказала о скрытом влиянии детских травм на взрослую жизнь
Аэропорты Краснодара и Ижевска закрылись
ВСУ повредили ЛЭП в Ростовской области
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика могут дать пожизненное
К чему снится конь: знаки судьбы для мужчин и женщин
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября
В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян
В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.