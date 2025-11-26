День матери
26 ноября 2025 в 07:39

Нежное творожное чудо с маком: эта запеканка готовится за 25 минут — идеально к завтраку и просто к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта творожная запеканка с маком — тот самый вкус, который знаком нам с детства. Нежная, воздушная текстура в сочетании с ароматными маковыми зернышками создает неповторимую гармонию. Такой завтрак или десерт понравится абсолютно всем — от малышей до взрослых, ценящих традиционные рецепты.

Секрет идеальной запеканки прост: три яйца взбиваю со щепоткой соли и сахаром до легкой пены. Добавляю 800–900 граммов творога, 300 граммов сметаны и семь столовых ложек манки с ванилином. Тщательно взбиваю все блендером до однородной кремообразной консистенции — это гарантирует отсутствие комочков. Аккуратно вмешиваю предварительно замоченный мак. Выкладываю массу в смазанную форму и выпекаю при 165 °C около 25 минут до золотистого цвета. Даю запеканке немного остыть в форме — тогда она сохранит свою нежную структуру при нарезке.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

