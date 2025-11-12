Нежнейший торт «Молочная Девочка» с тонкими коржами. Беру банку сгущенки и горстку муки — рецепт без премудростей, все очень просто

Нежнейший торт «Молочная Девочка» с тонкими коржами. Беру банку сгущенки и горстку муки — рецепт без премудростей, все очень просто

Этот торт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет порадовать близких чем-то невероятно вкусным, но не готов часами стоять у плиты. «Молочная девочка» — это тот самый случай, когда простые ингредиенты и минимальные усилия дают потрясающий результат. Нежные, тающие во рту коржи на сгущенке и легкий крем создают гармонию, которую невозможно забыть. Он напоминает вкус из детства — сладкий, молочный, без лишней вычурности, но такой душевный, что оторваться просто невозможно.

Для коржей: банка сгущенки (380 г), 2 яйца, 180 г муки, 1/2 ч.л. соды, гашенной уксусом. Для крема: 500 мл жирных сливок (33-35%), 100 г сахарной пудры, ванилин. Взбейте яйца со сгущенкой до пены, добавьте муку и гашеную соду, перемешайте до гладкости. Тесто будет жидковатым — так и надо. Выпекайте тонкие коржи на смазанном масле противне при 180°C по 5-7 минут каждый. Готовые коржи сразу подравнивайте по форме. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванилином до устойчивых пиков. Смажьте коржи кремом, дайте торту пропитаться в холодильнике хотя бы 6 часов, а лучше — ночь.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.