Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:00

Нежнейший торт «Молочная Девочка» с тонкими коржами. Беру банку сгущенки и горстку муки — рецепт без премудростей, все очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот торт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет порадовать близких чем-то невероятно вкусным, но не готов часами стоять у плиты. «Молочная девочка» — это тот самый случай, когда простые ингредиенты и минимальные усилия дают потрясающий результат. Нежные, тающие во рту коржи на сгущенке и легкий крем создают гармонию, которую невозможно забыть. Он напоминает вкус из детства — сладкий, молочный, без лишней вычурности, но такой душевный, что оторваться просто невозможно.

Для коржей: банка сгущенки (380 г), 2 яйца, 180 г муки, 1/2 ч.л. соды, гашенной уксусом. Для крема: 500 мл жирных сливок (33-35%), 100 г сахарной пудры, ванилин. Взбейте яйца со сгущенкой до пены, добавьте муку и гашеную соду, перемешайте до гладкости. Тесто будет жидковатым — так и надо. Выпекайте тонкие коржи на смазанном масле противне при 180°C по 5-7 минут каждый. Готовые коржи сразу подравнивайте по форме. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванилином до устойчивых пиков. Смажьте коржи кремом, дайте торту пропитаться в холодильнике хотя бы 6 часов, а лучше — ночь.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Салат «Рождественский венок»: вкусный и нарядный рецепт для новогодней ночи
Общество
Салат «Рождественский венок»: вкусный и нарядный рецепт для новогодней ночи
Куриная грудка в беконной шубке: сохраняю сочность мяса под хрустящей корочкой с этим крутым рецептом
Общество
Куриная грудка в беконной шубке: сохраняю сочность мяса под хрустящей корочкой с этим крутым рецептом
Делаю ленивый хачапури на завтрак за 10 минут: обалденная пышненькая лепешка с сыром на сковороде
Общество
Делаю ленивый хачапури на завтрак за 10 минут: обалденная пышненькая лепешка с сыром на сковороде
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Общество
Сырники больше не делаю. Вместо них — омлет-рулет с курицей и плавленым сыром. Просто, вкусно и необычно
Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество
Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
рулеты
десерты
кулинария
торты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.