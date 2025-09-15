Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:00

Нежнее шарлотки! Яблочный пирог на ряженке! Готовлю, когда нужна быстрая выпечка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог на ряженке с яблоками — это нежная и ароматная классика, которая наполнит ваш дом уютом и восхитительным запахом домашней выпечки. Этот пирог действительно напоминает шарлотку, но благодаря ряженке приобретает особую мягкость, влажность и легкую карамельную нотку. Он идеально подойдет к чаю, кофе или молоку, станет любимым лакомством для детей и взрослых, а главное — готовится настолько просто, что даже новичок справится без труда.

Вам понадобится: 2 крупных яблока, 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан ряженки, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 ч. л. корицы, сливочное масло для смазывания формы. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены, добавьте ряженку, перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с содой и солью, аккуратно замесите однородное тесто. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите яблоки, посыпьте корицей, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме — и можно наслаждаться!

