15 сентября 2025 в 10:00

Забыла о сложной выпечке: этот яблочный пирог замешивается за 5 минут. Готовится почти сам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной яблочный пирог — это невероятно нежный и сочный десерт, который станет украшением любого стола. Его основа — рассыпчатое творожное тесто, затем ароматная яблочная начинка с карамельными нотками и воздушная сметанная заливка, которая превращается в нежнейшее суфле. Это тот случай, когда внешняя элегантность сочетается с простотой приготовления, а домашний уютный аромат выпечки наполняет весь дом особенным теплом и ожиданием праздника.

Для теста возьмите 100 г сахара, 100 г творога, 100 г холодного сливочного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Масло нарежьте кубиками, добавьте муку с разрыхлителем, сахар, соль и творог. Быстро замесите однородное тесто и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки очистите 4-5 яблок, нарежьте кубиками и потушите с 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. сливочного масла около 10 минут до мягкости. Раскатайте тесто, распределите по форме диаметром 24 см, сформируйте бортики. Выложите начинку и выпекайте 10 минут при 180 °C. Для заливки взбейте 150 г сметаны, 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. крахмала и 2 г ванилина. Достаньте пирог, разложите сверху дольки яблок для украшения, залейте сметанной смесью и выпекайте еще 25 минут при 200 °C.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

