Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:37

Две женщины погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: две женщины погибли при атаке беспилотников ВСУ на село Головчино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две женщины погибли при атаке беспилотников ВСУ на село Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, одна из них скончалась на месте, вторую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Село Головчино атаковали беспилотники ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в Головчино также пострадали три человека, их всех доставили в медучреждения. Также в результате атаки повреждено два автомобиля.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадали двое мирных граждан. Гладков отметил, что в результате взрыва были повреждены окна, внутренняя отделка и фасад здания.

До этого губернатор Волгоградской области сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники. Пострадали жилой дом и хозпостройка в Волгограде, выбиты окна и повреждена крыша. В Красноармейском районе обломки дрона попали в больницу, но возгорания и пострадавших нет.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
беспилотники
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.