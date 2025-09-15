Две женщины погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: две женщины погибли при атаке беспилотников ВСУ на село Головчино

Две женщины погибли при атаке беспилотников ВСУ на село Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, одна из них скончалась на месте, вторую доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Село Головчино атаковали беспилотники ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в Головчино также пострадали три человека, их всех доставили в медучреждения. Также в результате атаки повреждено два автомобиля.

Ранее Гладков заявил, что в Белгороде беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадали двое мирных граждан. Гладков отметил, что в результате взрыва были повреждены окна, внутренняя отделка и фасад здания.

До этого губернатор Волгоградской области сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники. Пострадали жилой дом и хозпостройка в Волгограде, выбиты окна и повреждена крыша. В Красноармейском районе обломки дрона попали в больницу, но возгорания и пострадавших нет.