15 сентября 2025 в 11:46

Экс-советник Чубайса может лишиться активов в крупной энергокомпании

ГП подала иск в суд с требованием обратить активы «Облкоммунэнерго» в доход РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием обратить в доход государства активы крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго», расположенной в Свердловской области. По данным ТАСС, фактическими владельцами предприятия являются бывший советник экс-главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса Артем Биков и его партнер Алексей Бобров.

В иске Генпрокуратуры отмечаются нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, а также руководства ГУП «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. Надзорные органы установили, что на территории Уральского федерального округа функционирует группа компаний «Корпорация СТС». Корпорация фактически монополизировала сферу генерации и поставки электроэнергии, водоснабжения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.

Генпрокуратура подчеркнула, что корпорация имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны. Бенефициарами холдинга названы Артем Биков и Алексей Бобров, которые с 2007 года проживают в Австрии и получили там гражданство. Ведомство требует обратить в собственность РФ имущество ответчиков. Речь идет об акциях АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащих АО «СУЭНКО», а также об акциях и долях еще в 80 компаниях.

Ранее ГП потребовала изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Владельцами бизнеса выступают родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

