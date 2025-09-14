Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 18:32

Готовлю этот пирог вместо ужина: сытная вкуснятина с картошкой и фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По этому рецепту у вас получится не просто пирог, а обалденная сытная вкуснятина с картошкой и фаршем. Готовлю его вместо ужина, еще никто из-за стола не уходил голодным.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста в два пласта (для низа и верха). Для начинки отварите 3 картофелины, разомните в пюре с добавлением сливочного масла и молока. Отдельно обжарьте 400 г фарша с 1 луковицей, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха. На тесто выложите слой картофельного пюре, затем фарш, накройте вторым пластом теста, защипните края. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте 30–35 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте горячим — в этом пироге идеально все: хрустящая золотистая корочка, ароматный фарш с луком и специями и нежная картошка, которая тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки «Три сыра» за 15 минут.

пироги
рецепты
выпечка
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.