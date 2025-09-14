Готовлю этот пирог вместо ужина: сытная вкуснятина с картошкой и фаршем

По этому рецепту у вас получится не просто пирог, а обалденная сытная вкуснятина с картошкой и фаршем. Готовлю его вместо ужина, еще никто из-за стола не уходил голодным.

Для приготовления раскатайте 500 г готового слоеного теста в два пласта (для низа и верха). Для начинки отварите 3 картофелины, разомните в пюре с добавлением сливочного масла и молока. Отдельно обжарьте 400 г фарша с 1 луковицей, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха. На тесто выложите слой картофельного пюре, затем фарш, накройте вторым пластом теста, защипните края. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте 30–35 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте горячим — в этом пироге идеально все: хрустящая золотистая корочка, ароматный фарш с луком и специями и нежная картошка, которая тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки «Три сыра» за 15 минут.