14 сентября 2025 в 23:55

Стало известно, как содержится возможный убийца сторонника Трампа

TMZ: подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон находится в спецблоке тюрьмы в Юте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон был помещен в специальный блок тюрьмы в штате Юта. По данным портала TMZ, за подозреваемым установлено круглосуточное наблюдение из-за возможных суицидальных наклонностей.

Условия содержания обвиняемого подтвердил пресс-секретарь шерифа округа Юта сержант Рэймонд Ормонд. Согласно полученной информации, Робинсон содержится под усиленной охраной. Психиатры оценивают его психическое состояние и потенциальную опасность для себя или окружающих. Особый режим наблюдения включает проверки каждые 15 минут для предотвращения возможных инцидентов.

Пока выясняется, представляет ли он опасность для себя или других, а психиатры оценивают, склонен ли он к самоубийству, — сообщает портал.

Чарли Кирк, известный как сторонник американского лидера Дональда Трампа и критик помощи Украине, был смертельно ранен во время массового мероприятия в Университете долины Юта. По данным источников, Робинсон до этого высказывал отцу намерение совершить самоубийство, чтобы не сдаться полиции.

Ранее Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая «сдала» своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Чарли Кирк
содержание
тюрьмы
Юта
