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04 июля 2025 в 15:29

Нежная селедочка, сыр и зелень — 5 минут и вкуснющая намазка уже на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная намазка из селедки с сыром — идеальная закуска, когда гости уже на пороге. Готовится за 5 минут, а вкус получается насыщенным и гармоничным. Подавайте на бородинском хлебе — и восторг гарантирован.

Ингредиенты:

  • сельдь — 200 г;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • бородинский хлеб — 150 г.

Приготовление:

  1. Сельдь очистить от костей, нарезать кусочками.
  2. Морковь натереть на мелкой терке.
  3. Петрушку мелко нарезать.
  4. Смешать рыбу, сыр, морковь и зелень.
  5. Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером.
  6. Намазать на ломтики бородинского хлеба.

Пикантная, нежная и очень вкусная — такая закуска не задержится на столе. Попробуйте!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

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рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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