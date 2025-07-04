Нежная селедочка, сыр и зелень — 5 минут и вкуснющая намазка уже на столе

Нежная намазка из селедки с сыром — идеальная закуска, когда гости уже на пороге. Готовится за 5 минут, а вкус получается насыщенным и гармоничным. Подавайте на бородинском хлебе — и восторг гарантирован.
Ингредиенты:
- сельдь — 200 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- морковь — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- лимонный сок — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- бородинский хлеб — 150 г.
Приготовление:
- Сельдь очистить от костей, нарезать кусочками.
- Морковь натереть на мелкой терке.
- Петрушку мелко нарезать.
- Смешать рыбу, сыр, морковь и зелень.
- Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером.
- Намазать на ломтики бородинского хлеба.
Пикантная, нежная и очень вкусная — такая закуска не задержится на столе. Попробуйте!
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