Нежная селедочка, сыр и зелень — 5 минут и вкуснющая намазка уже на столе

Нежная селедочка, сыр и зелень — 5 минут и вкуснющая намазка уже на столе

Нежная намазка из селедки с сыром — идеальная закуска, когда гости уже на пороге. Готовится за 5 минут, а вкус получается насыщенным и гармоничным. Подавайте на бородинском хлебе — и восторг гарантирован.

Ингредиенты:

сельдь — 200 г;

плавленый сыр — 100 г;

морковь — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

лимонный сок — по вкусу;

перец — по вкусу;

бородинский хлеб — 150 г.

Приготовление:

Сельдь очистить от костей, нарезать кусочками. Морковь натереть на мелкой терке. Петрушку мелко нарезать. Смешать рыбу, сыр, морковь и зелень. Добавить лимонный сок и перец, взбить блендером. Намазать на ломтики бородинского хлеба.

Пикантная, нежная и очень вкусная — такая закуска не задержится на столе. Попробуйте!

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