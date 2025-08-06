Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В прошлом августе закрыла 12 банок — до весны умяли! Кабачки «Тещин язык»!

«Тещин язык» из кабачков — острая радость на зиму. Когда сезон кабачков в разгаре, а душа просит чего-то пикантного, эта закуска становится настоящей находкой! Острые ароматные ломтики с насыщенным томатным вкусом — идеальное дополнение к зимнему столу. А готовится всё настолько просто, что даже новичок справится без проблем!

Для начала берем молодые кабачки (около 2 кг) — лучше с нежной кожицей. Нарезаем их длинными ломтиками толщиной 1 см, как язык. Посыпаем солью и оставляем на 1 час, чтобы вышла лишняя влага. Тем временем готовим соус: 1 кг помидоров, 3 болгарских перца и 5 зубчиков чеснока перекручиваем через мясорубку. Добавляем 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл растительного масла и 50 мл уксуса 9%. Ставим на огонь и тушим 20 минут после закипания. Обсушиваем кабачки бумажным полотенцем, обжариваем на сковороде с двух сторон до легкой корочки. В стерильные банки укладываем слоями: кабачки, затем горячий соус. Закатываем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Секрет успеха — в правильной нарезке и умеренной остроте. Хранить можно при комнатной температуре.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
