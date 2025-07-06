Необычная выпечка к чаю за 10 минут. Сладкая пицца с брусникой и сгущенкой!

Необычная выпечка к чаю за 10 минут. Сладкая пицца с брусникой и сгущенкой!

Сладкая пицца за 10 минут — взрыв вкуса к чаю! Эта необычная пицца станет вашим любимым экспресс-десертом! Размораживаем лист слоёного дрожжевого теста и слегка раскатываем — важно сохранить толщину около 0,5 см. По краям тупой стороной ножа делаем бортики, продавливая тесто (не прорезая полностью) — так получится красивая рамка.

Выкладываем на основу кусочки ананасов, создавая «островки», а между ними рассыпаем свежую или замороженную бруснику. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — тесто должно подрумяниться, а ягоды дать сок.

Главный штрих — сразу после духовки обильно поливаем пиццу сгущёнкой! Горячее тесто впитывает карамельные нотки, а сочетание кисловатой брусники, сладких ананасов и сливочной сгущёнки создаёт фантастический вкус.

Подаём тёплой — хрустящая слоёная основа с сочной начинкой и тягучими «нитями» сгущёнки покоряет с первого кусочка. Идеально к вечернему чаю или как неожиданный десерт для гостей — готовится быстрее, чем закипит чайник!

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