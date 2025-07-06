Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 13:00

Необычная выпечка к чаю за 10 минут. Сладкая пицца с брусникой и сгущенкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкая пицца за 10 минут — взрыв вкуса к чаю! Эта необычная пицца станет вашим любимым экспресс-десертом! Размораживаем лист слоёного дрожжевого теста и слегка раскатываем — важно сохранить толщину около 0,5 см. По краям тупой стороной ножа делаем бортики, продавливая тесто (не прорезая полностью) — так получится красивая рамка.

Выкладываем на основу кусочки ананасов, создавая «островки», а между ними рассыпаем свежую или замороженную бруснику. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — тесто должно подрумяниться, а ягоды дать сок.

Главный штрих — сразу после духовки обильно поливаем пиццу сгущёнкой! Горячее тесто впитывает карамельные нотки, а сочетание кисловатой брусники, сладких ананасов и сливочной сгущёнки создаёт фантастический вкус.

Подаём тёплой — хрустящая слоёная основа с сочной начинкой и тягучими «нитями» сгущёнки покоряет с первого кусочка. Идеально к вечернему чаю или как неожиданный десерт для гостей — готовится быстрее, чем закипит чайник!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
кулинария
завтраки
десерты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.