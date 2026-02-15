Зимняя Олимпиада — 2026
Ненавижу копаться на грядках, но люблю красивый сад: спасает этот цветок — кинул семена и забыл

Фото: D-NEWS.ru
Ненавижу копаться на грядках, мысли о поливе и подкормках вызывают отторжение, но люблю красивый сад. Спасает только этот цветок — кинул семена и забыл. Космея дваждыперистая — воплощение мечты ленивого дачника.

Весной достаточно один раз кинуть горсть семян прямо на взрыхленную землю на солнечном месте и слегка присыпать их. Дальше природа сделает все сама: дождь польет, солнце согреет. Уже через два месяца тонкие, изящные стебли космеи с ажурной листвой превратятся в пышные кусты, усыпанные яркими «ромашками» розового, белого, малинового и даже шоколадного оттенка.

И главное — космея будет цвести неустанно с июля до самых заморозков, привлекая в сад бабочек. Она не боится засухи, не требует плодородной почвы и абсолютно самостоятельна. А осенью, отцветая, она щедро осыпает семена вокруг себя, гарантируя вам такой же яркий и беспроблемный ковер на следующий год.

