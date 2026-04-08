Ненавидел возиться с рыбой, влюбился в этот рецепт — форель по-гречески. Уже догадались, в чем секрет?

Конечно же, фета в этом блюде — главный герой. Я смешиваю ее с нарезанными помидорами, каперсами, чесноком и панировочными сухарями. Запекается все это в духовке — сыр плавится, томаты дают сок, рыба пропитывается ароматами.
Что по ингредиентам
Беру 6 стейков красной рыбы (форель, семга, кижуч), соль и черный перец по вкусу, пучок свежего укропа. Для шапочки: 2 помидора, 350 г сыра фета, 1 чайную ложку каперсов, 4 зубчика чеснока, 2-3 столовые ложки панировочных сухарей, оливковое масло, сок 1 лимона (2 столовые ложки).
Как я готовлю такую рыбу
Духовку разогреваю до 200 °C. Форму для запекания смазываю оливковым маслом. Помидоры нарезаю мелкими кубиками. Чеснок измельчаю.
В миске смешиваю нарезанные помидоры, раскрошенную фету, каперсы, чеснок, панировочные сухари, добавляю оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешиваю.
Стейки рыбы выкладываю в форму, солю и перчу с обеих сторон. Сверху равномерно распределяю сырную смесь. Сбрызгиваю оливковым маслом.
Посыпаю мелко нарезанным укропом. Запекаю 25–35 минут до золотистой корочки и готовности рыбы. Подаю горячей, с долькой лимона.
