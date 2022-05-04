«Договорился»: Вассерман рассказал, почему Невзорова объявили в розыск Вассерман отреагировал на объявление Невзорова в розыск фразой «договорился до клеветы»

Анатолий Вассерман / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что МВД объявило в розыск Александра Невзорова (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, журналист примерно 10 лет генерирует массовое сомнение в своём душевном здоровье. Его слова далеки от реальности, считает политический деятель. Сам он сожалеет, что Невзоров попал в такую ситуацию, ведь когда-то он был действительно талантливым человеком.

То, что он говорит о России в целом, мягко говоря, отражает только тексты, написанные на внутренней стороне его черепной коробке, очень далеки от реальности, поэтому на него долгое время не обращали внимание. Но к сожалению, безнаказанность приводит к постепенному утяжелению составу преступления. Сила наказания не в его тяжести, а в его неотвратимости. То, что в Российской Федерации примерно с конца 80-х годов светлолицые рукопожатники считаются неприкосновенными и любая ахинея, которую они несут, им автоматически прощается. Это постепенно привело к тому, что они вообще перестали обращать внимание на уголовный кодекс, где очень многие виды заведомо ложных утверждений весьма наказуемы. Наши либеральные младшие браться по разуму сочли, что к ним это не относится. И вот тот же Невзоров постепенно договорился не просто до оскорблений, а до клеветы. Разница между клеветой и оскорблением в том, что оскорбление — это выражение мнения по поводу кого-либо или чего-либо, а клевета — это заведомо ложное сообщение о том, что этот кто-либо или что-либо совершает преступление, — подчеркнул публицист.

Он отметил, что в некоторых местах клевета карается тем же наказанием, которые бы причиталось оклеветанному, если бы он совершил преступное деяние.

Невзорова немного жаль. Когда-то он был талантливым человеком. Но мировой опыт показывает, что злоба разрушает любой талант, — подытожил Вассерман.

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фотографий и видео о родильном доме в городе Мариуполе, источниками которых являются украинские СМИ. При этом Министерством обороны РФ официально объявлено о ложности указанных сведений.