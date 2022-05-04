Российского журналиста Александра Невзорова объявили в розыск МВД объявило в розыск российского журналиста Александра Невзорова

Александр Невзоров / Фото Александр Невзоров/YouTube

МВД объявило в розыск признанного в России журналиста Александра Невзорова (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Карточка с его данными появилась в среду в базе разыскиваемых лиц ведомства.

Его розыск ведётся в рамках уголовного дела. Статья УК не усточняется

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фотографий и видео о родильном доме в городе Мариуполе, источниками которых являются украинские СМИ. При этом Министерством обороны РФ официально объявлено о ложности указанных сведений.

Также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым провести анализ высказываний журналиста, которые были связаны со спецоперацией. Проверка пройдёт в рамках уже открытого в отношении него уголовного дела.

В апреле Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко.