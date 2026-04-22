Немного творога, желтки и какао превращаю в элегантный десерт — семья обожает это шоколадное чудо

Союз творога, какао и сливок рождает гармонию, где нежность встречается с насыщенностью. Добавление цукатов и орехов вводит приятный контраст фактур, делая каждую ложку интересной.

Что понадобится

Творог 9% — 500 г, сливки 33% — 150 мл, желтки яичные — 2 шт., сахар тростниковый — 80 г, какао-порошок — 25 г, цукаты ассорти — 70 г, орехи грецкие — 50 г, марля — 1 шт.

Как готовлю

Дуршлаг выстилаю марлей, выкладываю творог, накрываю краями, ставлю гнет. Убираю в холодильник на 4 часа (лучше на ночь). Отжатый творог протираю через сито.

Цукаты и орехи мелко рублю (5–7 мм). Желтки растираю с сахаром и какао в густую пасту. Вливаю сливки, перемешиваю.

Добавляю творог, взбиваю миксером на высокой скорости 10 минут — масса светлеет и увеличивается в объеме.

Аккуратно вмешиваю цукаты и орехи. Раскладываю по креманкам, накрываю пленкой, убираю в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей даю постоять при комнатной температуре 20 минут.