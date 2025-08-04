Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 11:00

Некалорийные тефтели в сметанном соусе! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийные тефтели в сметанном соусе! Вкуснятина из простых продуктов! Нежные куриные тефтели в ароматном сметанном соусе — идеальное блюдо для здорового питания. Подходит для диетического меню при различных заболеваниях.

Ингредиенты на 4 порции

  • Куриное филе — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рис круглый (или булгур) — 2–3 ст. л.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь (по желанию) — 1 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Сметана 15% — 200 мл
  • Мука (пшеничная или диетическая) — 1 ст. л.
  • Вода — 400 мл
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте фарш: куриное филе измельчите в блендере с чесноком, добавьте яйцо, промытый рис или булгур, соль и перец. Тщательно вымесите массу и сформируйте тефтели среднего размера.
  2. Для соуса обжарьте на масле нарезанный лук и тертую морковь (если используете). Влейте воду, добавьте сметану и муку, перемешайте до однородности. Доведите до легкого загустения, но не кипятите.
  3. Выложите тефтели в форму, залейте соусом и запекайте 35 минут при 180 градусах. Подавайте горячими с овощами.

Ранее мы готовили ёжики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.

рис
курица
фарш
простой рецепт
тефтели
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали из-за пневмонии
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.