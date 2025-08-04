Некалорийные тефтели в сметанном соусе! Вкуснятина из простых продуктов! Нежные куриные тефтели в ароматном сметанном соусе — идеальное блюдо для здорового питания. Подходит для диетического меню при различных заболеваниях.
Ингредиенты на 4 порции
- Куриное филе — 600 г
- Яйцо — 1 шт.
- Рис круглый (или булгур) — 2–3 ст. л.
- Лук — 1 шт.
- Морковь (по желанию) — 1 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Сметана 15% — 200 мл
- Мука (пшеничная или диетическая) — 1 ст. л.
- Вода — 400 мл
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Приготовьте фарш: куриное филе измельчите в блендере с чесноком, добавьте яйцо, промытый рис или булгур, соль и перец. Тщательно вымесите массу и сформируйте тефтели среднего размера.
- Для соуса обжарьте на масле нарезанный лук и тертую морковь (если используете). Влейте воду, добавьте сметану и муку, перемешайте до однородности. Доведите до легкого загустения, но не кипятите.
- Выложите тефтели в форму, залейте соусом и запекайте 35 минут при 180 градусах. Подавайте горячими с овощами.
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