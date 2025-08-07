Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Некалорийная вкусняшка на завтрак! Яблочно-морковный кекс за 10 минут

Некалорийная вкусняшка на завтрак! Яблочно-морковный кекс за 10 минут! Полезный, ароматный и невероятно простой в приготовлении — этот кекс станет вашим любимым утренним ритуалом. Без сахара, с полезными углеводами и нежной текстурой! На 100 граммов всего 154 калории.

Ингредиенты (1 порция)

  • Яблоко — 100 г
  • Морковь — 50 г
  • Овсяные хлопья — 40 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рисовая мука — 2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1/3 ч. л.
  • Корица — 1/2 ч. л.

Для украшения

  • Мягкий творог — 2 ст. л.
  • Орехи/семена — по вкусу

Приготовление

  1. Яблоко и морковь очистите, нарежьте кусочками. В блендере измельчите их с овсяными хлопьями до однородности. Добавьте яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и корицу, перемешайте.
  2. Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5 минут (мощность 800 Вт) или в духовке при 180 °C 20–25 минут. Подавайте теплым, украсив творогом и орехами.

Ранее мы готовили гренки с сырно-творожной начинкой! Превращаем батон в завтрак за 15 минут.

