Некалорийная вкусняшка на завтрак! Яблочно-морковный кекс за 10 минут! Полезный, ароматный и невероятно простой в приготовлении — этот кекс станет вашим любимым утренним ритуалом. Без сахара, с полезными углеводами и нежной текстурой! На 100 граммов всего 154 калории.

Ингредиенты (1 порция)

Яблоко — 100 г

Морковь — 50 г

Овсяные хлопья — 40 г

Яйцо — 1 шт.

Рисовая мука — 2 ч. л.

Разрыхлитель — 1/3 ч. л.

Корица — 1/2 ч. л.

Для украшения

Мягкий творог — 2 ст. л.

Орехи/семена — по вкусу

Приготовление

Яблоко и морковь очистите, нарежьте кусочками. В блендере измельчите их с овсяными хлопьями до однородности. Добавьте яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и корицу, перемешайте. Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5 минут (мощность 800 Вт) или в духовке при 180 °C 20–25 минут. Подавайте теплым, украсив творогом и орехами.

