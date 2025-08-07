Некалорийная вкусняшка на завтрак! Яблочно-морковный кекс за 10 минут! Полезный, ароматный и невероятно простой в приготовлении — этот кекс станет вашим любимым утренним ритуалом. Без сахара, с полезными углеводами и нежной текстурой! На 100 граммов всего 154 калории.
Ингредиенты (1 порция)
- Яблоко — 100 г
- Морковь — 50 г
- Овсяные хлопья — 40 г
- Яйцо — 1 шт.
- Рисовая мука — 2 ч. л.
- Разрыхлитель — 1/3 ч. л.
- Корица — 1/2 ч. л.
Для украшения
- Мягкий творог — 2 ст. л.
- Орехи/семена — по вкусу
Приготовление
- Яблоко и морковь очистите, нарежьте кусочками. В блендере измельчите их с овсяными хлопьями до однородности. Добавьте яйцо, рисовую муку, разрыхлитель и корицу, перемешайте.
- Перелейте массу в силиконовую форму и готовьте в микроволновке 5 минут (мощность 800 Вт) или в духовке при 180 °C 20–25 минут. Подавайте теплым, украсив творогом и орехами.
