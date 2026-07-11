Не жарю, а колдую: блинчики из кабачков по-пекински — сочные, пряные и с азиатским характером

Не жарю, а колдую: блинчики из кабачков по-пекински — сочные, пряные и с азиатским характером

Сначала отжимаешь кабачки, потом мешаешь тесто, а в конце — поливаешь огурцы горячим медом. Звучит странно, но это лучший ужин за неделю.

Ингредиенты

Кабачки — 550 г, мелкая морская соль — 1,25 ч. л., яйца — 4 шт., пшеничная мука — 120 г, зеленый лук — 50 г, китайская смесь пяти специй — 0,5 ч. л., обжаренное кунжутное масло — 1 ст. л., рапсовое масло — для жарки, рисовый уксус — 1 ст. л., светлый соевый соус — 2 ч. л., самбал олек — 2 ч. л., жидкий мед — 2 ч. л., огурец — 300 г, кинза — 15 г, тахини — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала натираю кабачки, солю (1 ч. л.) и оставляю на 10 минут в сите — пусть стекут. Тем временем делаю салат: взбиваю уксус, соевый соус, самбал, мед и половину ложки кунжутного масла, кидаю туда кубики огурца и кинзу. Сверху поливаю тахини, но не мешаю сильно — пусть останется пятнами. Через 10 минут отжимаю кабачки руками, отмеряю 100 мл жидкости из миски.

Смешиваю кабачки с яйцами, мукой, луком, пятью специями, оставшимся маслом, солью и 75 мл слитой воды — тесто должно быть как жидкая сметана. Жарю по половнику теста на рапсовом масле по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, получается 8–9 шт. Выкладываю блинчики на тарелку, сверху — огуречный салат, и несу на стол.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кабачковые блинчики по-пекински зашли на ура. Идеальный вариант, когда хочется чего-то острого и небанального.