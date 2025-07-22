Не забудьте посадить этот первоцвет летом: растет в тени, не нужно удобрять

Не забудьте посадить этот первоцвет летом: растет в тени, не нужно удобрять

Не забудьте посадить этот первоцвет летом. Он морозостойкий, растет в тени и под деревьями, размножается самосевом и первым украсит ваш дачный участок уже в апреле, когда другие растения только просыпаются.

Хохлатка — один из самых неприхотливых первоцветов. Для посадки в августе-сентябре выберите участок с рыхлой, влажной почвой (подойдет место под лиственными деревьями). Клубеньки заглубляют на 5–7 см, оставляя между ними 10 см. Хохлатку не нужно удобрять — достаточно мульчирования листовым перегноем осенью. После цветения в мае растение уходит на покой, освобождая место другим культурам.

Особый плюс: цветы хохлатки с тонким медовым ароматом привлекают первых пчел и бабочек. Этот трогательный цветок с розовыми, сиреневыми или желтыми кисточками соцветий создаст волшебное весеннее настроение без вашего участия!

Ранее были названы многолетники, которые цветут дважды за лето: экономия сил и сокращение затрат.