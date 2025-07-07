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07 июля 2025 в 21:00

Эти многолетники цветут дважды за лето: экономия сил и сокращение затрат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все эти многолетники цветут дважды за лето без ваших усилий. Их ключевое преимущество — экономия места и сил: один куст работает как два, сокращая затраты на посадку и уход.

Например, астранция распускается в июне-июле, а после обрезки отцветших бутонов повторно зацветает в августе-сентябре, создавая эффект «второй весны» с нежными зонтичными соцветиями. Дельфиниум радует первыми свечами соцветий в июне, а при срезке увядших стеблей до основания выпускает новые к августу, удваивая декоративность клумбы.

Гравилат тоже цветет дважды — в мае и конце лета, причем выдерживает даже сибирские морозы, не требуя укрытия. Такие растения продлевают сезон ярких красок без дополнительных подсадок, устойчивы к болезням и привлекают пчел все лето, поддерживая экобаланс сада.

Для гарантированного повторного цветения достаточно простых действий: обрезать цветоносы после первой волны, подкормить калийно-фосфорным удобрением и обеспечить умеренный полив.

Ранее были названы цветы, которые можно сажать в любое время летом.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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