Эти многолетники цветут дважды за лето: экономия сил и сокращение затрат

Эти многолетники цветут дважды за лето: экономия сил и сокращение затрат

Все эти многолетники цветут дважды за лето без ваших усилий. Их ключевое преимущество — экономия места и сил: один куст работает как два, сокращая затраты на посадку и уход.

Например, астранция распускается в июне-июле, а после обрезки отцветших бутонов повторно зацветает в августе-сентябре, создавая эффект «второй весны» с нежными зонтичными соцветиями. Дельфиниум радует первыми свечами соцветий в июне, а при срезке увядших стеблей до основания выпускает новые к августу, удваивая декоративность клумбы.

Гравилат тоже цветет дважды — в мае и конце лета, причем выдерживает даже сибирские морозы, не требуя укрытия. Такие растения продлевают сезон ярких красок без дополнительных подсадок, устойчивы к болезням и привлекают пчел все лето, поддерживая экобаланс сада.

Для гарантированного повторного цветения достаточно простых действий: обрезать цветоносы после первой волны, подкормить калийно-фосфорным удобрением и обеспечить умеренный полив.

Ранее были названы цветы, которые можно сажать в любое время летом.