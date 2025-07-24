Мексиканская мята — ароматный многолетник! Красивые лиловые цветы

Мексиканская мята — ароматный многолетник с лечебными свойствами! Красивые лиловые цветы! Растение, также известное как лофант мексиканский или иссоп анисовый, представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Этот ароматный кустарник родом из Мексики завоевывает популярность в российских садах благодаря декоративности и полезным свойствам. В северных регионах рекомендуется выращивать в контейнерах с зимовкой в помещении.
Ботанические особенности:
- Высота: 60–100 см.
- Листья: зубчатые, с выраженным анисово-мятным ароматом.
- Цветы: колосовидные соцветия розового или сиреневого оттенка.
- Период цветения: июль — сентябрь.
- Морозостойкость: до −23°C (требует укрытия в средней полосе).
Полезные свойства:
- Чай из листьев помогает при простуде.
- Эфирные масла обладают успокаивающим эффектом.
- Привлекает пчел и бабочек.
- Используется в мексиканской кухне как приправа.
Интересный факт: в Мексике это растение называют «торониль» и используют в традиционной медицине для лечения тревожных состояний. В 2021 году сорт Blue Boa получил награду «Лучший ароматный многолетник» на выставке в Челси.
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