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24 июля 2025 в 16:15

Мексиканская мята — ароматный многолетник! Красивые лиловые цветы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мексиканская мята — ароматный многолетник с лечебными свойствами! Красивые лиловые цветы! Растение, также известное как лофант мексиканский или иссоп анисовый, представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Этот ароматный кустарник родом из Мексики завоевывает популярность в российских садах благодаря декоративности и полезным свойствам. В северных регионах рекомендуется выращивать в контейнерах с зимовкой в помещении.

Ботанические особенности:

  • Высота: 60–100 см.
  • Листья: зубчатые, с выраженным анисово-мятным ароматом.
  • Цветы: колосовидные соцветия розового или сиреневого оттенка.
  • Период цветения: июль — сентябрь.
  • Морозостойкость: до −23°C (требует укрытия в средней полосе).

Полезные свойства:

  • Чай из листьев помогает при простуде.
  • Эфирные масла обладают успокаивающим эффектом.
  • Привлекает пчел и бабочек.
  • Используется в мексиканской кухне как приправа.

Интересный факт: в Мексике это растение называют «торониль» и используют в традиционной медицине для лечения тревожных состояний. В 2021 году сорт Blue Boa получил награду «Лучший ароматный многолетник» на выставке в Челси.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-красавце, который радует весь год! Летом — в саду, зимой — дома.

цветы
мята
многолетники
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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