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23 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 июля, дождь во спасение?

Пыльца на 23 июля: прогноз Пыльца на 23 июля: прогноз Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обильные осадки наконец снизили уровень пыльцы. Рассказываем, какие аллергены сегодня все еще активны, несмотря на ливни.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Дождливая погода первых двух дней недели продолжится в среду: небо будет вновь затянуто тучами, с утра до вечера прогнозируются дожди. Ближе к ночи возможны даже грозы. Температура не поднимется выше +25 градусов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 23 июля

Невероятный по масштабам ливень, который обрушился на Москву в понедельник, а также дожди вторника «вымыли» из столичного воздуха пыльцу. Уровень всех аллергенов снизился.

Злаки, ранее державшие лидерство по аллергенности, завершили фазу активного цветения — уровень их пыльцы сейчас совсем невысокий. Маревые травы и полынь также не проявляют высокой активности: осадки буквально сбили их пыльцу на землю, и концентрация сорных трав сейчас низкая.

Наиболее активны в такой влажной среде плесневые грибки. Кладоспориум держится на среднем уровне и остается основным раздражающим фактором. Альтернарии в воздухе меньше, но ее спор все же больше, чем пыльцы злаков и сорняков — особенно в районах с высокой влажностью и растительностью.

Несмотря на временное облегчение, при потеплении или даже кратковременном солнце концентрация аллергенов может вновь увеличиться. Аллергикам стоит следить за прогнозами, не забывать о профилактике и рекомендациях врачей.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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