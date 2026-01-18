Не выкидывайте прошлогоднее или невкусное варенье: крутой пирог на кефире, который всегда выручает

Варенье, которое никто не ест, — это не проблема, а отличная возможность. Из него получается удивительно нежный, ароматный пирог на кефире. Бюджетно, быстро и без лишней возни. Такой пирог я пеку, когда хочется чего-то домашнего к чаю, а продукты самые обычные — результат всегда радует.

Ингредиенты: кефир — 1 стакан, варенье — 1 стакан + 1 ст. л. для смазывания, яйца — 2 шт., сахар — 150–200 г, мука — 2 стакана, сода — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., коньяк — 1 ст. л., ванилин — по вкусу, орехи — горсть. Для присыпки: сахар — 1 ст. л., корица — 1 ч. л., орехи — горсть.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте варенье, кефир и коньяк, перемешайте до однородности. Муку просейте, смешайте с содой и разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую основу. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, измельчите и добавьте в тесто. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте сначала 10–15 минут при высокой температуре, затем уменьшите до 180 °C и доведите пирог до готовности (20–40 минут, в зависимости от формы). Остывший пирог смажьте вареньем и посыпьте сахаром с корицей и орехами. Получается мягкий, влажный и очень домашний пирог — никто даже не догадается, что он из «неудачного» варенья.

