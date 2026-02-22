Не только сметана и мед: три необычные начинки для блинов на Масленицу, которые удивят семью и гостей

На Масленицу блины пекут почти в каждом доме, но привычные добавки уже мало кого удивляют. Я давно убедилась: стоит поменять начинку — и обычное блюдо превращается в настоящее угощение. Эти простые сочетания выглядят эффектно и готовятся из доступных продуктов.

Первая начинка — творожно-персиковая. Возьмите 300 г творога, добавьте 1–2 ст. л. натурального меда, щепотку корицы и 2–3 консервированных персика, нарезанных мелкими кусочками. Вмешайте 1–2 ст. л. сметаны, чтобы масса стала нежной. Получается ароматно и очень вкусно.

Второй вариант — 1 спелый авокадо и 150 г слабосоленой красной рыбы. Авокадо разомните в пюре, смешайте с кусочками рыбы и при желании добавьте 2 ст. л. творожного сыра. Начинка получается мягкой и по-праздничному изысканной.

Третий вариант — 100 г икры щуки, 2 вареных яйца, немного зеленого или репчатого лука и 2 ст. л. сметаны. Все измельчите и перемешайте. Вкус насыщенный и очень достойный. Такие блины исчезают со стола первыми.

