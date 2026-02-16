Постный апельсиновый манник — нежная и ароматная выпечка без яиц: простой рецепт для Великого поста

Вкусную и ароматную выпечку можно приготовить даже без яиц — это настоящая находка для тех, кто соблюдает Великий пост или просто хочет легкий десерт. Апельсиновый манник получается нежным, воздушным и наполняет дом чудесным цитрусовым ароматом.

Сначала выжмите сок из двух апельсинов — должен получиться примерно один стакан. Смешайте его с манной крупой, подсолнечным маслом, сахаром и щепоткой соли, оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Снимите цедру с апельсинов и добавьте к тесту, затем всыпьте муку и соду, тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков.

Разогрейте духовку до 180 °C, переложите тесто в форму и выпекайте 40 минут. Дайте маннику полностью остыть перед нарезкой. Легкий, ароматный и полностью постный десерт готов радовать всю семью!

