Не только фри: секретный рецепт картошки из Америки — панкейки с тягучим сыром

Картофельные панкейки с сыром представляют собой необычное американское блюдо, которое сочетает хрустящую корочку и нежную сырную начинку. Это кушанье кардинально отличается от привычных способов приготовления картофеля и предлагает новый вкусовой опыт. Сочетание простых ингредиентов и легкость приготовления делают эти панкейки идеальным выбором для завтрака или сытного перекуса.

Для приготовления потребуется: 4 крупные картофелины, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очищают и натирают на мелкой терке, тщательно отжимают лишнюю жидкость. Сыр натирают на средней терке, чеснок измельчают. Все ингредиенты смешивают в глубокой миске до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным для формирования лепешек. На разогретую сковороду с маслом выкладывают столовой ложкой картофельную массу, формируя круглые лепешки. Обжаривают с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки 4–5 минут с каждой стороны.

