Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 15:06

Не только фри: секретный рецепт картошки из Америки — панкейки с тягучим сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные панкейки с сыром представляют собой необычное американское блюдо, которое сочетает хрустящую корочку и нежную сырную начинку. Это кушанье кардинально отличается от привычных способов приготовления картофеля и предлагает новый вкусовой опыт. Сочетание простых ингредиентов и легкость приготовления делают эти панкейки идеальным выбором для завтрака или сытного перекуса.

Для приготовления потребуется: 4 крупные картофелины, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очищают и натирают на мелкой терке, тщательно отжимают лишнюю жидкость. Сыр натирают на средней терке, чеснок измельчают. Все ингредиенты смешивают в глубокой миске до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно плотным для формирования лепешек. На разогретую сковороду с маслом выкладывают столовой ложкой картофельную массу, формируя круглые лепешки. Обжаривают с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки 4–5 минут с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
картофель
США
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.