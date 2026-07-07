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07 июля 2026 в 18:00

Не сушу и не замораживаю: укроп на зиму заготавливаю в банках — понадобится только соль

Фото: D-NEWS.ru
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Заготовка укропа на зиму с солью — это самый простой и быстрый способ сохранить ароматную зелень без сушки и заморозки. Так укроп сохраняет яркий цвет, насыщенный вкус и аромат. Это удобно, практично и всегда под рукой для супов, салатов и соусов. Хранится в холодильнике до шести месяцев.

Для приготовления понадобится: большой пучок свежего укропа (около 300–400 г), 3 ст. л. крупной соли. Укроп вымойте, обсушите бумажным полотенцем (он должен быть абсолютно сухим). Мелко нарежьте. В миске смешайте укроп с солью, хорошо помните руками, чтобы выделился сок. Плотно уложите в стерилизованные банки, утрамбуйте. Закройте крышками. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно пробовала заготавливать укроп на зиму таким способом и дала совет: для лучшей сохранности сверху засыпьте в банку слой соли (0,5 см).

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Проверено редакцией
Общество
рецепты
зелень
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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