Не спешите варить рис, из него можно приготовить кое-что получше: арабская кабса с курицей

Кабса с курицей — это ароматное, сытное и красочное блюдо арабской кухни, где нежное куриное мясо и рассыпчатый рис пропитываются богатым букетом специй и овощей.

Кабса идеально подходит для семейного обеда и способна удивить самых взыскательных гурманов. Так что не спешите варить рис просто так, когда можно приготовить кое-что получше.

Вам понадобится: 400 г куриного филе, 1,5 стакана риса басмати, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 болгарский перец, 1 помидор, 3 ст. л. консервированного горошка, 3 ст. л. консервированной кукурузы, 3 ст. л. растительного масла, 2 стакана воды, соль, перец, куркума, зира, кориандр.

Рецепт: курицу нарежьте кусочками и обжарьте на масле до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, жарьте до прозрачности. Затем добавьте нарезанную соломкой морковь и перец, тушите 5 минут. Добавьте нарезанный кубиками помидор, горошек и кукурузу, прогрейте.

Всыпьте промытый рис, соль и специи, перемешайте. Залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 20–25 минут до готовности риса. Дайте настояться 10 минут.

