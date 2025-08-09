Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 05:30

Не просто запеканка! Картофельно-кабачковый гратен с ароматными травами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не просто запеканка! Картофельно-кабачковый гратен с ароматными травами! Этот нежный гратен сочетает слои картофеля и молодых кабачков под хрустящей сырной корочкой. Блюдо получается удивительно воздушным благодаря сливочно-чесночной заливке и пряным нотам мускатного ореха.

Ингредиенты

  • Картофель — 700 г
  • Кабачки молодые — 300 г
  • Сливки 20% — 150 мл
  • Молоко — 350 мл
  • Пармезан — 100 г
  • Сыр (типа гауда или чеддер) — 150 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Мускатный орех — 1/2 ч. л.
  • Тимьян свежий — 3 веточки
  • Сливочное масло — для формы
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель и кабачки (не очищая) нарезаем тонкими кружками, 2–3 мм. В сотейнике смешиваем молоко, сливки, пропущенный через пресс чеснок, мускатный орех, листики тимьяна. Доводим до кипения, сразу выключаем.
  2. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем слоями: картофель, кабачки, немного тёртого сыра. Повторяем 3-4 раза, слегка подсаливая каждый слой овощей.
  3. Заливаем горячей молочной смесью так, чтобы жидкость покрывала овощи на 3/4. Посыпаем смесью пармезана и основного сыра. Запекаем при 180 °C: 40 минут под фольгой, 15 минут — без фольги до румяной корочки.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

картошка
кабачки
простой рецепт
сливки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.