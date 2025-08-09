Не просто запеканка! Картофельно-кабачковый гратен с ароматными травами

Ингредиенты

Картофель — 700 г

Кабачки молодые — 300 г

Сливки 20% — 150 мл

Молоко — 350 мл

Пармезан — 100 г

Сыр (типа гауда или чеддер) — 150 г

Чеснок — 4 зубчика

Мускатный орех — 1/2 ч. л.

Тимьян свежий — 3 веточки

Сливочное масло — для формы

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Картофель и кабачки (не очищая) нарезаем тонкими кружками, 2–3 мм. В сотейнике смешиваем молоко, сливки, пропущенный через пресс чеснок, мускатный орех, листики тимьяна. Доводим до кипения, сразу выключаем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем слоями: картофель, кабачки, немного тёртого сыра. Повторяем 3-4 раза, слегка подсаливая каждый слой овощей. Заливаем горячей молочной смесью так, чтобы жидкость покрывала овощи на 3/4. Посыпаем смесью пармезана и основного сыра. Запекаем при 180 °C: 40 минут под фольгой, 15 минут — без фольги до румяной корочки.

