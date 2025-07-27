Не просто салат, а картина на тарелке! «Радуга» удивит всех гостей!

Салат «Радуга» — это не просто блюдо, а настоящий праздник на тарелке! Когда хочется удивить гостей и добавить столу яркости, этот витаминный взрыв из 17 ингредиентов станет идеальным решением. Хрустящие овощи, сладкие апельсины, пикантная голубика и хрустящие фисташки создают не только потрясающий вкус, но и эффектную подачу. А имбирно-медовая заправка с цитрусовыми нотками превращает этот салат в настоящее кулинарное искусство. Идеально для дня рождения, юбилея или любого торжества, где хочется легкости среди сытных закусок.

Нашинкуйте 150 г краснокочанной и 100 г белокочанной капусты, 75 г кале тонкими полосками. Нарежьте соломкой 150 г огурца, 100 г моркови, 100 г редиса, 2 стебля сельдерея, 80 г красного лука полукольцами. Красный, желтый и зеленый перец (по 0,5 шт.) нарежьте тонкими полосками. Очистите 1 апельсин, разделите на дольки и разрежьте каждую на 2–3 части. Смешайте все овощи в большой миске, добавьте 100 г консервированной мини-кукурузы, 100 г красной фасоли, 100 г голубики и 50 г фисташек. Для заправки взбейте 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. апельсинового сока, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. красного винного уксуса, 0,5 ст. л. дижонской горчицы, 0,5 ст. л. меда, 1 ч. л. тертого имбиря, соль и перец по вкусу. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и украсьте 20 г кинзы.

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