Не нужно стоять у плиты по утрам: рецепт яичницы в хрустящей булочке — разбили яйца, и в духовку

Больше не нужно стоять у плиты по утрам! Рассказываем простой рецепт сытной яичницы в хрустящей булочке. От вас потребуется минимум движений — разбили яйца, и в духовку.

В процессе запекания яйцо схватывается, но желток остается жидким и сливочным, а верхняя корочка из хлебного мякиша становится румяной и хрустящей, контрастируя с нежной начинкой.

Для приготовления понадобятся: 2 круглые булочки (как для бургеров), 4 яйца, 2–4 кружочка колбасы, 4–6 ломтиков помидора, соль. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Разрежьте булочки пополам и аккуратно выньте большую часть мякиша из половинок, оставив бортики толщиной около 1 см. Мякиш порвите на мелкие кусочки. На дно булочки выложите колбасу, затем помидоры. Аккуратно разбейте сверху по одному яйцу, стараясь не повредить желток. Посолите. Отложенный мякиш посыпьте на яичницу, слегка прижав. Выложите булочки на противень. Запекайте в духовке 12–18 минут (время зависит от желаемой консистенции желтка).

