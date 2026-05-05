Не надо ежедневно поливать и очищать от увядших соцветий: солнечный многолетник — цветет 4 месяца

Не надо ежедневно поливать и очищать от увядших соцветий: солнечный многолетник — цветет 4 месяца

Гайлардия — это идеальный выбор для дачи, если вы мечтаете о ярком цветнике без лишних хлопот. Растение обладает феноменальной засухоустойчивостью, не боится жары и прекрасно обходится без ежедневного полива.

По форме и строению цветок напоминает садовую ромашку, но главное отличие — его окраска. Оно действительно похоже на маленькое солнышко или «огненное колесо» (так переводится название): лепестки обычно окрашены в яркие солнечные оттенки желтого, оранжевого и красного, часто с контрастной каймой.

Гайлардия цветет очень продолжительно: первые бутоны распускаются в июне, а последние — с первыми заморозками. При этом куст самостоятельно очищается от увядших соцветий, сохраняя опрятный вид без вашего участия.

Единственный минус высокорослых сортов — необходимость подвязки, так как стебли могут разваливаться. Но эту проблему легко решить выбором низкорослых сортов, таких как «гоблин» или «аризона сан», которые растут аккуратными кустиками. Гайлардия холодостойка и переживает даже суровые зимы, часто не требуя укрытия.

Ранее был назван кустарник, который красиво цветет, живет 30 лет и зимует в Подмосковье.