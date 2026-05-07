Не мясо и не рыба — этот шашлык из языка поразит нежностью и вкусом: хит дачного сезона

К субпродуктам всегда относился скептически, но теперь готов закупать ящиками. Язык в этом рецепте томится в пряном овощном «одеяле» до готовности, а потом обжаривается на углях, покрываясь карамельной корочкой. Получается нежнее, чем вырезка.

Что понадобится

Язык говяжий — 1 шт. (около 1 кг), лук репчатый — 3 шт., перец сладкий — 2 шт., чеснок — 1 головка, томаты протертые — 200 мл, масло растительное — 3 ст. л., соль — 2 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., паприка — 1 ч. л., зира — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Язык хорошо промываю, срезаю лишний жир, но шкурку пока оставляю. Лук режу полукольцами, сладкий перец — соломкой, чеснок чищу целыми зубчиками. В казане разогреваю масло, выкладываю половину лука, солю и посыпаю куркумой.

Сверху кладу язык, приправляю его солью, паприкой, зирой, кориандром и черным перцем. Затем высыпаю оставшийся лук, зубчики чеснока, слой перца и заливаю все протертыми томатами. Слегка подсаливаю сверху.

Закрываю казан крышкой и тушу на среднем огне около часа, постепенно убавив нагрев. Язык должен дойти до состояния 80-процентной готовности. Вынимаю его, даю остыть. Овощную массу из казана пробиваю блендером и увариваю до густого пюре.

С остывшего языка срезаю шкурку острым ножом и нарезаю его поперечными ломтиками толщиной 2 см. Нанизываю кусочки на шампуры, обильно смазываю пряным овощным пюре.

Жарю на мангале над раскаленными углями, переворачивая и каждый раз обмазывая соусом до появления румяной корочки. Подаю с зеленью.

Проверено редакцией
МВД России переобъявило в розыск Кара-Мурзу
Беру стакан, посыпаю мукой и смазываю маслом — каждый раз работает идеально
Врач развеяла миф о пользе безглютеновых продуктов
Помните ту густую подливу из детства? Этот венгерский перкле еще вкуснее — рубиновый соус с сочным мясом
Вместо шампуров и мангала — духовка и шпажки. Семга в соевом маринаде получается сочной и не разваливается
Дмитрий Демичев
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
