Вместо шампуров и мангала — духовка и шпажки. Семга в соевом маринаде получается сочной и не разваливается

Вместо шампуров и мангала — духовка и шпажки. Семга в соевом маринаде получается сочной и не разваливается

Когда хочется шашлыка, но до углей далеко, на помощь приходит духовка. На кубики семги, соевый соус и кунжут уйдет 10 минут, а результат удивит даже гурманов.

Что понадобится

Филе семги — 500 г, соевый соус — 2 ст. л., кунжут — 3 ст. л., деревянные шпажки — 8–10 шт.

Как готовлю

Филе семги нарезаю кубиками со стороной 2 см. Если использую деревянные шпажки, предварительно замачиваю их в холодной воде на 1 час, чтобы они не подгорели в духовке.

Разогреваю духовку до 180 °С. Противень застилаю пергаментом. На плоскую тарелку наливаю соевый соус, на другую — насыпаю кунжут.

Каждую шпажку с рыбой обмакиваю в соевый соус, стряхиваю излишки, затем обваливаю в кунжуте. Выкладываю шашлычки на противень и запекаю 5–7 минут, один раз перевернув. Подаю горячими с долькой лимона, рисом или легким овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.