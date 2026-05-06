Кулебяка по-поморски — вот почему я отказался от покупной выпечки: делюсь рецептом

Мойва — рыба бюджетная, но в этом пироге она раскрывается по-новому. Мелкие косточки после запекания становятся мягкими. Черную пленку внутри брюшка обязательно удалять — она дает горечь. Солить рыбу лучше за 30–40 минут до выпечки, тогда она становится плотнее и не разваливается.

Что понадобится

500 г муки, 250 мл холодного молока, 7 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 г сливочного масла + для смазывания, 1 яйцо, 1 кг свежемороженой мойвы.

Как я готовлю

Муку с солью просеиваю. В холодном молоке растворяю дрожжи и сахар, вливаю в муку. Замешиваю 15 минут, добавляю яйцо и размягченное масло, вымешиваю до гладкости. Оставляю в тепле на 1,5 часа.

У мойвы отрезаю головы и хвосты, удаляю внутренности и черную пленку. Промываю, обсушиваю, солю, оставляю на 30–40 минут.

Тесто делю на шарики по 80 г, даю отдохнуть 10–12 минут. Каждый раскатываю в прямоугольник 14х10 см. В центр кладу 3 филе мойвы. Поднимаю длинные бортики, накладываю на рыбу, оставляя центр открытым. Затем короткие бортики.

Укладываю на противень с шагом 3–3,5 см, расстойка — 40 минут. Духовку разогреваю до 190 °C. В центр каждой кулебяки кладу кусочек масла. Пеку 20 минут при 190 °C, затем 20–25 минут при 180 °C. Готовые смазываю маслом, накрываю полотенцем на 30 минут.