Не красная икра, а вау-закуска на хлебе — гости сметают первой: бюджетно и очень вкусно

Если хочется удивить гостей без лишних трат, попробуйте эту простую закуску. Она выглядит празднично, готовится быстро и по вкусу ничуть не уступает привычным вариантам с икрой или колбасой.
Ингредиенты:
- багет или батон — 1–2 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- помидоры — 2–3 шт.;
- сливочный или творожный сыр — 100 г;
- яйца — 3–4 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- зеленый лук — 5–6 перьев;
- твердый сыр — 50 г;
- листья салата — для подачи;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте хлеб и обжарьте его на сливочном масле до золотистой корочки — так закуска получится ароматнее. Смажьте ломтики сливочным сыром и выложите сверху кружочки помидоров.
Отварные яйца измельчите и смешайте с майонезом, чесноком и укропом. Масса должна быть нежной и однородной. Выложите ее сверху на помидоры аккуратной шапочкой.
Посыпьте закуску тертым сыром и зеленым луком, подавайте на листьях салата. Получается ярко, сочно и очень вкусно — такая закуска исчезает со стола первой.
