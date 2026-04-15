Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 11:17

Не красная икра, а вау-закуска на хлебе — гости сметают первой: бюджетно и очень вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется удивить гостей без лишних трат, попробуйте эту простую закуску. Она выглядит празднично, готовится быстро и по вкусу ничуть не уступает привычным вариантам с икрой или колбасой.

Ингредиенты:

  • багет или батон — 1–2 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • сливочный или творожный сыр — 100 г;
  • яйца — 3–4 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • чеснок — 3–4 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • зеленый лук — 5–6 перьев;
  • твердый сыр — 50 г;
  • листья салата — для подачи;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте хлеб и обжарьте его на сливочном масле до золотистой корочки — так закуска получится ароматнее. Смажьте ломтики сливочным сыром и выложите сверху кружочки помидоров.

Отварные яйца измельчите и смешайте с майонезом, чесноком и укропом. Масса должна быть нежной и однородной. Выложите ее сверху на помидоры аккуратной шапочкой.

Посыпьте закуску тертым сыром и зеленым луком, подавайте на листьях салата. Получается ярко, сочно и очень вкусно — такая закуска исчезает со стола первой.

Ранее сообщалось: если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
закуски
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство
«Лазейка размером с Германию»: Трампу дали один совет по блокаде Ирана
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.