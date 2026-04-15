Не красная икра, а вау-закуска на хлебе — гости сметают первой: бюджетно и очень вкусно

Если хочется удивить гостей без лишних трат, попробуйте эту простую закуску. Она выглядит празднично, готовится быстро и по вкусу ничуть не уступает привычным вариантам с икрой или колбасой.

Ингредиенты:

багет или батон — 1–2 шт.;

сливочное масло — 20 г;

помидоры — 2–3 шт.;

сливочный или творожный сыр — 100 г;

яйца — 3–4 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

чеснок — 3–4 зубчика;

укроп — 1 пучок;

зеленый лук — 5–6 перьев;

твердый сыр — 50 г;

листья салата — для подачи;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте хлеб и обжарьте его на сливочном масле до золотистой корочки — так закуска получится ароматнее. Смажьте ломтики сливочным сыром и выложите сверху кружочки помидоров.

Отварные яйца измельчите и смешайте с майонезом, чесноком и укропом. Масса должна быть нежной и однородной. Выложите ее сверху на помидоры аккуратной шапочкой.

Посыпьте закуску тертым сыром и зеленым луком, подавайте на листьях салата. Получается ярко, сочно и очень вкусно — такая закуска исчезает со стола первой.

