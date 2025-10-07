Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 10:28

Не готовьте так яичницу: пять главных ошибок, которые допускают хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже такое простое блюдо, как яичница, требует соблюдения определенных правил при приготовлении. Многие хозяйки допускают критические ошибки, которые портят вкус и текстуру.

Первая ошибка — использование холодных яиц. Дайте им согреться до комнатной температуры 15–30 минут.

Вторая ошибка — разбивание яиц прямо в сковороду. Сначала разбейте их в мисочку, чтобы избежать попадания скорлупы.

Третья ошибка — недостаточно разогретая сковорода. Правильный прогрев предотвращает прилипание и обеспечивает равномерную прожарку.

Четвертая ошибка — отсутствие помешивания. Аккуратно перемешивайте яичную массу, чтобы избежать комков.

Пятая ошибка — игнорирование масла. Небольшое количество жира облегчит сервировку и улучшит вкус.

Ранее сообщалось, что засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

Читайте также
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Общество
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира
Общество
Обалденные янтыки на завтрак! Хрустящие лепешки с сыром и зеленью — без тонны масла и жира
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Общество
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.