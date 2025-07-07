Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:00

Не боится ливней и холода: единственный цветок, который любит плохое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В холодное и дождливое лето астильба становится настоящей королевой сада — ее пушистые метельчатые соцветия (белые, розовые, красные) не боятся ливней и холода, а резные листья сохраняют декоративность даже в затяжные дожди.

Это единственный цветок, которому нравится плохое лето. Астильба не страдает от грибковых болезней и цветет с июня по август, привлекая бабочек. Растение не требует сложного ухода: достаточно посадить его в полутени, мульчировать корни компостом и раз в три года делить кусты для омоложения.

Для усиления эффекта комбинируйте ее с хостами и папоротниками — такая композиция создаст живописный уголок, который оживит даже самое хмурое лето. Главное преимущество астильбы — она не только выдерживает переувлажнение, но и превращает недостаток солнца в пышное цветение, делая сад ярким без ваших усилий!

Ранее стало известно, почему желтеют листья роз и как спасти цветы.

цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд ЯНАО признал погибшего работником ради выплат семье
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.