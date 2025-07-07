Не боится ливней и холода: единственный цветок, который любит плохое лето

В холодное и дождливое лето астильба становится настоящей королевой сада — ее пушистые метельчатые соцветия (белые, розовые, красные) не боятся ливней и холода, а резные листья сохраняют декоративность даже в затяжные дожди.

Это единственный цветок, которому нравится плохое лето. Астильба не страдает от грибковых болезней и цветет с июня по август, привлекая бабочек. Растение не требует сложного ухода: достаточно посадить его в полутени, мульчировать корни компостом и раз в три года делить кусты для омоложения.

Для усиления эффекта комбинируйте ее с хостами и папоротниками — такая композиция создаст живописный уголок, который оживит даже самое хмурое лето. Главное преимущество астильбы — она не только выдерживает переувлажнение, но и превращает недостаток солнца в пышное цветение, делая сад ярким без ваших усилий!

Ранее стало известно, почему желтеют листья роз и как спасти цветы.