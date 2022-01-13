Названы услуги, на которые сильнее всего выросли цены в 2021 году

По итогам 2021 года сильнее всего подорожали полиграфические и рекламные услуги — на 67%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито.Услуги». Также выросли цены на кейтеринг (+35%), производственные услуги и аренду оборудования (по +25%), пишет «Газета.Ru».

Заметно выросли цены на кейтеринг (+35%), а также производственные услуги и аренду оборудования (+25%). Также подорожала охранная деятельность, курьерские поручения и деловые услуги (на сколько именно, не уточняется). Цены поднялись на те услуги, для которых нужно специализированное оборудование или расходные материалы, особенно импортные, — пояснили в «Авито.Услугах».

Наиболее популярной в 2021 году стала категория транспортных услуг и перевозок: она заняла около 35% спроса. Следующим в списке стал ремонт и строительство (21%), тройку лидеров замыкают услуги в сфере красоты и здоровья (11%). Помимо этого в топ-5 вошли услуги по ремонту и обслуживанию техники, а также уборка.

По сравнению с 2020 годом рейтинг востребованных услуг немного изменился. В частности, услуги в области садовых работ и благоустройства загородных участков, проведение интернета и настройка телеком-оборудования оказались в нем ниже, чем в прошлом году. Более востребованными стали услуги специалистов по установке техники и уходу за животными, — резюмировал руководитель маркетинговых проектов «Авито.Услуг» Иван Чулков.



Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами. По данным FinExpertiza, наиболее оплачиваемыми стали сотрудники нефтяной и газовой сферы, а также топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления. Также отмечается заметный рост зарплат среди рабочих профессий: предприятия испытывают острую нехватку работников в связи с сокращением населения трудоспособного возраста и оттоком мигрантов. С другой стороны, рост зарплат не всегда сопровождается пропорциональным увеличением производительности труда и зачастую нивелируется ростом цен.