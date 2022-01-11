Аудиторы назвали профессии с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков, среди других высокооплачиваемых профессионалов — менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также специалисты в авиационном секторе. В нефтегазовом секторе речь идёт о сумме в 152 тысячи рублей в месяц, менеджеры по вопросам управления получают 146,7 тысячи рублей, а в авиации зарплаты оценены в 126,5 тысячи рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные специалистов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом речь идёт о средних по стране цифрах, зарплаты отличаются в разных регионах. Так, в Москве специалисты в нефтегазовой сфере получают в четыре раза больше средних 152 тысяч. Менеджеры и консультанты по вопросам управления на Сахалине получают почти 300 тысяч рублей, профессионалы в сфере авиации больше всего получают на Чукотке (около 240 тысяч), а IT-специалисты — на Ямале (более 190 тысяч рублей).

При этом за девять месяцев 2021 года номинальный рост зарплат по всем отраслям превысил 10,2%. Наиболее серьёзно (на 35%) выросли выплаты специалистам в области ликвидации последствий загрязнений, которые занимаются очисткой зданий, почв и воды, а также дезинфекцией помещений, что актуально на фоне пандемии и проблем с экологией.

Глава FinExpertiza Global Елена Трубникова добавила, что отмечается заметный рост зарплат среди рабочих профессий: предприятия испытывают острую нехватку работников в связи с сокращением населения трудоспособного возраста и оттоком мигрантов. С другой стороны, рост зарплат не всегда сопровождается пропорциональным увеличением производительности труда и зачастую нивелируется ростом цен.

Ранее эксперты в сфере рекрутинга заявили, что до двух третей российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. В среднем они вырастут на 5%. Более 19% организаций повысили оплату труда ещё в конце 2021-го. 18% компаний проведут индексацию зарплат в январе этого года.

В сервисе Superjob подчеркнули, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний — 29%. При этом 41% работодателей заявили, что не собираются индексировать оплату труда. За последний год они столкнулись с проблемами, связанными с привлечением и удержанием персонала.