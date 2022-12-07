Названы угрожающие жизни симптомы алкогольного опьянения Врач Арапова заявила, что сильное алкогольное опьянение может привести к остановке дыхания

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач-гепатолог Мария Арапова рассказала «Известиям», что иногда алкогольное опьянение может угрожать здоровью или даже жизни из-за остановки дыхания после залпового приема спиртного, когда за два часа выпивается более пяти доз спиртного. Эксперт пояснила, что одной дозой считается 50 грамм крепкого алкоголя, 1 бокал вина или одна кружка пива. Она добавила, что в этом случае наступает интоксикация, так как печень не успевает очищать кровь.

В первую очередь страдают нервная система, головной мозг и сердце. После приема алкоголя уже через 5 минут этанол обнаруживается в крови, а максимальной концентрации достигает через 1-2 часа, — сказала Арапова.

Врач предупредила, что последствиями интоксикации в тяжелых случаях может стать остановка дыхания. При легком недомогании, отметила специалист, человек может испытывать нарушение координации, головную боль, тошноту и рвоту, диарею и сухость во рту.

Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Гульжан Сакбаева ранее заявила, что из-за сложной школьной программы в России выросло число детей с патологиями, например, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Она добавила, что этот синдром диагностируют у школьников чаще остальных. Эксперт отметила, что еще одним фактором этого явления стало то, что детям стали раньше времени давать гаджеты.