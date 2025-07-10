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10 июля 2025 в 09:35

Названы три симптома, указывающих на сердечно-сосудистые заболевания

Врач-терапевт Лапа: одышка, головокружение и отеки могут говорить о патологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основной симптом, по которому можно заподозрить заболевание сердца, — это одышка, рассказала в беседе с NEWS.ru генеральный директор медицинского центра, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, если человеку тяжело пройти 20 шагов, нужно обратиться к медикам.

Когда человек пройдет несколько шагов и останавливается, ему идти тяжело, он плохо дышит, — это повод обратиться к врачу, — указала она.

Не менее важный симптом сердечно-сосудистых недугов — головокружение, отметила Лапа. Она пояснила, что с развитием данных патологий возникает нехватка мозгового кровообращения, из-за чего и может кружиться голова. Специалист отметила, что в жару может развиваться венозная недостаточность. Это тоже повод для консультации с врачом.

Если развивается венозная недостаточность, формируются отеки, надо убирать их, улучшать микроциркуляцию в организме вместе со специалистом, — отметила Лапа.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева посоветовала снизить количество потребляемого кофе в жару. Она уточнила, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, количества кофеина, частоты употребления напитка, соотношения роста и веса человека, а также его метаболизма. По словам кардиолога, кофе не наносит вред сердцу, если не вызывает головокружения и учащения пульса.

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