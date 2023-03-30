Названы способы помочь человеку при панической атаке Невролог Шиндряева: разговор на отвлеченные темы поможет человеку при панической атаке

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Невролог Наталья Шиндряева рассказала «Газете.Ru», что разговор на отвлеченные темы может помочь человеку при панической атаке, так как это может побудить его меньше беспокоиться. Эксперт добавила, что спокойный тон, использование простых слов и коротких предложений может также оказать положительное воздействие на человека при очередном приступе. Она также порекомендовала предложить человеку вместе подышать.

Нужно вести себя с человеком спокойно, не усугублять панику. Важно говорить с ним простыми словами, короткими предложениями. Хорошим способом устранить тревогу будет разговор с человеком на отвлеченные темы, это побудит его меньше беспокоиться, — сказала Шиндряева.

Специалист при этом отметила, что если симптомы не проходят, а тревога усиливается, следует отвести человека в тихое место и вызвать скорую помощь.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.