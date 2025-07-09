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09 июля 2025 в 17:44

Невролог посоветовала, как победить сонливость в жару

Невролог Смирнова назвала обезвоживание и метаболизм причинами сонливости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обезвоживание и замедление метаболизма часто вызывают сонливость в жару, рассказала в беседе с Readovka.news врач-невролог Галина Смирнова. По ее словам, чтобы сохранить активность и хорошее самочувствие, нужно носить одежду из натуральных тканей свободного кроя и защищать глаза от солнца.

Смирнова также посоветовала снизить физическую активность в жару или перенести ее на утро или вечер, избегать прямых солнечные лучей и проводить самые жаркие часы в помещении. Врач подчеркнула, что, если слабость выражена сильно и не связана только с жарой, необходимо обратиться к врачу.

Ранее невролог Резеда Шигабутдинова рассказала, что в жаркую погоду организм человека теряет большое количество воды через пот, параллельно с этим сгущается кровь. Она уточнила, что в знойные дни особенно страдают люди с мигренями. У людей с мигренью в жару нередко учащаются приступы, добавила эксперт.

сонливость
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неврологи
здоровье
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